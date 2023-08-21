Лидер сборной Узбекистана сделал 1+1 и принёс победу турецкому клубу

"Истанбул Башакшехир" одержал выездную победу над "Самсунспором" в 16-м туре чемпионата Турции по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "19 мая" в Самсуне, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Отличились

Эльдор Шомуродов (66-я минута) и Бертуг Озгюр (83-я). При этом Шомуродов ещё отметился ассистом.

"Самсунспор" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Истанбул Башакшехир" располагается на восьмой позиции, имея в активе 20 очков.

В следующем туре, 21 декабря, "Истанбул Башакшехир" примет дома "Газиантеп", а "Самсунспор" сыграет на выезде с "Гезтепе".

Нападающий сборной Узбекистана Шомуродов выступает за "Истанбул Башакшехир" на правах аренды. Летом следующего года он должен вернуться в расположение "Ромы". В нынешнем сезоне он провёл 22 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

