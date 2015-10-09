Громкой сенсацией обернулся матч "Баварии" с последней командой Бундеслиги

В 14-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" сыграла в результативную ничью 2:2 с "Майнцем" при домашних трибунах, передают Vesti.kz.

Матч начался с неожиданного лидерства хозяев: на 29-й минуте 17-летний хавбек хозяев Ленарт Карл открыл счёт. Однако за две минуты до перерыва защитник "Майнца" Кацпер Потульский восстановил равновесие.

Во втором тайме гости сумели выйти вперёд: на 67-й минуте полузащитник Ли Джэ Сон забил гол, который казался победным для команды. Тем не менее, "Бавария" смогла спасти матч — на 87-й минуте нападающий Гарри Кейн с пенальти сравнял счёт, установив итоговый результат 2:2.

Для "Майнца" эта ничья стала лишь третьим очком в сезоне, и команда остаётся на последнем месте в турнирной таблице с семью очками. "Бавария", несмотря на осечку, продолжает возглавлять Бундеслигу, имея 38 баллов и девятиочковый отрыв от ближайшего преследователя.

