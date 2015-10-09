Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Германия
Громкой сенсацией обернулся матч "Баварии" с последней командой Бундеслиги

Громкой сенсацией обернулся матч "Баварии" с последней командой Бундеслиги

В 14-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" сыграла в результативную ничью 2:2 с "Майнцем" при домашних трибунах, передают Vesti.kz.

Матч начался с неожиданного лидерства хозяев: на 29-й минуте 17-летний хавбек хозяев Ленарт Карл открыл счёт. Однако за две минуты до перерыва защитник "Майнца" Кацпер Потульский восстановил равновесие.

Во втором тайме гости сумели выйти вперёд: на 67-й минуте полузащитник Ли Джэ Сон забил гол, который казался победным для команды. Тем не менее, "Бавария" смогла спасти матч — на 87-й минуте нападающий Гарри Кейн с пенальти сравнял счёт, установив итоговый результат 2:2.

Для "Майнца" эта ничья стала лишь третьим очком в сезоне, и команда остаётся на последнем месте в турнирной таблице с семью очками. "Бавария", несмотря на осечку, продолжает возглавлять Бундеслигу, имея 38 баллов и девятиочковый отрыв от ближайшего преследователя.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 14 12 2 0 51-11 38
2 РБ Лейпциг 14 9 2 3 29-16 29
3 Боруссия-09 Д 14 8 5 1 24-12 29
4 Байер 14 8 2 4 30-19 26
5 Хоффенхайм 14 8 2 4 29-20 26
6 Айнтрахт Фр 14 7 3 4 29-29 24
7 Штутгарт-1893 13 7 1 5 21-22 22
8 Унион 14 5 3 6 19-23 18
9 Фрайбург 14 4 5 5 21-23 17
10 Кельн 14 4 4 6 22-23 16
11 Боруссия М 14 4 4 6 18-22 16
12 Вердер 13 4 4 5 18-24 16
13 Вольфсбург 14 4 3 7 20-24 15
14 Гамбург 14 4 3 7 15-24 15
15 Аугсбург 14 4 1 9 17-28 13
16 Санкт-Паули 14 3 2 9 13-26 11
17 Хайденхайм 14 3 2 9 13-30 11
18 Майнц-05 14 1 4 9 13-26 7

