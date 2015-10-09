"Барселону" хотят купить за 10 миллиардов евро: известны подробности

ФК "Барселона" вновь оказался в центре медийного внимания после слухов о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд якобы готов вложить 10 миллиардов евро в покупку клуба, передают Vesti.kz.

Об этом сообщает Don Balon со ссылкой на французского обозревателя Франсуа Гальярдо. Официального подтверждения от клуба или саудовской стороны пока нет, но информация произвела значительный резонанс.

Особенно впечатляет сумма на фоне финансового положения "Барселоны", чей долг превышает 2,5 миллиарда евро, что вызвало новые дебаты о возможном спасении клуба с одной стороны и угрозе его идентичности — с другой.

Саудовская Аравия и глобальный футбол

Мухаммед ибн Салман аль-Сауд является ключевой фигурой власти в Саудовской Аравии и руководит программой Vision 2030, направленной на трансформацию экономики страны и снижение зависимости от нефти. Спорт, в частности футбол, становится инструментом влияния на мировой арене.

Фонд публичных инвестиций Саудовской Аравии (PIF), связанный с принцем, уже владеет ФК "Ньюкасл" и активно инвестирует в клубы, соревнования и крупные спортивные события. Поэтому появление имени "Барселоны" в спекуляциях не вызывает удивления, учитывая её историческую, символическую и медийную ценность.

По информации Гальярдо, предложение якобы реально и направлено на решение финансовых проблем клуба. Однако пока это остаётся слухом, и ни "Барселона", ни саудовская сторона официально ничего не подтвердили. Вопрос остаётся открытым: а что, если это правда?

Преграда идентичности клуба

Главное препятствие к продаже — юридическая и организационная структура клуба. "Барселона" принадлежит своим членам (сосьос), и полная продажа возможна только при изменении модели владения, что потребует голосования и затронет суть идентичности клуба.

Для многих сосьос лозунг "Més que un club" ("Больше, чем клуб") не подлежит обсуждению. Продажа клуба ради финансового спасения рассматривается как пересечение исторической черты. Другие задаются вопросом, как долго традиционная модель сможет сохраняться в футболе, где всё большую роль играют государства и крупные инвестиционные фонды. Деньги есть, долг давит, и последнее слово остаётся за сосьос, но время уже пошло.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!