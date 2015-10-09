Футболист за 244 миллиона отказался от Казахстана и выбрал Узбекистан

Агент боснийского полузащитника Харуна Карича, Амиль Шукало, сделал заявление о будущем своего подопечного, передают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

По словам специалиста, его клиент вряд ли продолжит карьеру в Казахстане, несмотря на интерес со стороны клубов КПЛ.

"Да, это правда, что несколько клубов из Казахстана проявили интерес к Харуну Каричу, но в настоящее время мы ближе всего к достижению соглашения с клубом из Узбекистана. Кто именно им интересуется? Вы поймите, что я не могу указывать названия этих клубов из Казахстана или Узбекистана. Могу лишь подтвердить, что два из этих казахстанских клубов входят в топ-5 клубов КПЛ", — заявил Шукало.

23-летний Харун Карич, ранее игравший за юниорскую сборную Боснии и Герцеговины, в начале 2025 года перешёл по свободному трансферу из "Железничара" (Сараево) в кыргызстанский "Абдыш-Ату" (Кант), а летом перебрался в "Барс" (Каракол). В сезоне премьер-лиги Кыргызстана-2025 он провёл 24 матча, забил девять голов и отдал один ассист, сыграв 11 матчей с четырьмя голами за "Абдыш-Ату" и 13 матчей с пятью голами за "Барс". С последним Карич стал чемпионом страны.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 400 тысяч евро (244,6 миллиона тенге).

