КПЛ
Сегодня 19:37
 

Футболист за 244 миллиона отказался от Казахстана и выбрал Узбекистан

  Комментарии

Футболист за 244 миллиона отказался от Казахстана и выбрал Узбекистан Харун Карич. ©Instagram.com/harunkaricc

Агент боснийского полузащитника Харуна Карича, Амиль Шукало, сделал заявление о будущем своего подопечного, передают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

По словам специалиста, его клиент вряд ли продолжит карьеру в Казахстане, несмотря на интерес со стороны клубов КПЛ.

"Да, это правда, что несколько клубов из Казахстана проявили интерес к Харуну Каричу, но в настоящее время мы ближе всего к достижению соглашения с клубом из Узбекистана. Кто именно им интересуется? Вы поймите, что я не могу указывать названия этих клубов из Казахстана или Узбекистана. Могу лишь подтвердить, что два из этих казахстанских клубов входят в топ-5 клубов КПЛ", — заявил Шукало.

23-летний Харун Карич, ранее игравший за юниорскую сборную Боснии и Герцеговины, в начале 2025 года перешёл по свободному трансферу из "Железничара" (Сараево) в кыргызстанский "Абдыш-Ату" (Кант), а летом перебрался в "Барс" (Каракол). В сезоне премьер-лиги Кыргызстана-2025 он провёл 24 матча, забил девять голов и отдал один ассист, сыграв 11 матчей с четырьмя голами за "Абдыш-Ату" и 13 матчей с пятью голами за "Барс". С последним Карич стал чемпионом страны.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 400 тысяч евро (244,6 миллиона тенге).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

