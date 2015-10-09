Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Германия
Претендент на "Золотой мяч" отказал "Ливерпулю" и выбирает между "Реалом" и "Барсой"

Французский вингер мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе отдаёт предпочтение переходу в испанские гранды вместо возвращения в английскую премьер-лигу (АПЛ), передают Vesti.kz.

Олисе, который перешёл в немецкий клуб летом 2024 года из английского "Кристал Пэласа" за 53 миллиона евро, на данный момент, по данным TEAMtalk, сосредоточен на выборе между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной". Сообщается, что интерес со стороны "Ливерпуля" не входит в его ближайшие планы.

В текущем сезоне французский футболист провёл 23 матча, забил девять голов и отдал 14 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.

Стоит отметить, что в свежем рейтинге претендентов на "Золотой мяч" 2026 года Олисе занимает девятое место, что подчёркивает его статус одного из самых перспективных игроков Европы.


