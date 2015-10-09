Со счётом 5:1 завершился матч следующего соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов

В 18-м туре чемпионата Бельгии "Брюгге" одержал уверенную победу на выезде над аутсайдером "Дендер" со счётом 5:1, передают Vesti.kz.

Матч стартовал с забитого гола хозяев: на 23-й минуте Бруни Нсимба вывел "Дендер»" вперёд. Однако уже перед самым перерывом, на 45+4-й минуте, Христос Цолис восстановил равновесие, сравняв счёт.

Во втором тайме Цолис продолжил впечатляющую игру и на 50-й минуте оформил дубль, выведя "Брюгге" вперёд. Дальнейшие голы забили Ромео Вермант, отличившийся на 69-й и 73-й минутах, а окончательный счёт — 5:1 — установил на 90+3-й минуте Александар Станкович.

Эта победа позволила команде набрать 35 очков и подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Напомним, что "Брюгге" станет следующим соперником алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. Матч состоится 20 января в Казахстане в рамках седьмого тура главного еврокубкового турнира.

