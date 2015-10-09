"Бьёшь как я". Легионер "Кайрата" пошутил над промахом блогера

Полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко оказался весьма самоироничным человеком. В последнее время он часто подвергался критике, особенно за неточные удары в Лиге чемпионов. Теперь он отреагировал на промах известного блогера Артура Аскарулы, сообщают Vesti.kz.

Артур, более известный как Archibalt, выложил видео с торжественного момента по определению пола будущего ребёнка - Gender party. Мероприятие прошло на "Центральном" стадионе в Алматы. Чтобы узнать пол малыша, блогеру было необходимо забить гол.

Однако первая попытка была смазана из-за того, что он поскользнулся, а со второго удара он пробил в перекладину, что вызвало смех родных и близких за кадром. В конечном итоге из-за ворот всё же появился синий дым, который указал на то, что у Артура и его супруги родится сын.

"Поздравляю! Видно удар профессионала, бьёшь прям как я 😂", - написал белорусский полузащитник.

Громыко одним из первых отреагировал на это видео, прокомментировав его следующим образом:

Отметим, что в 2025 году Громыко провёл 41 игру за "Кайрат" во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и семью ассистами. Также он был признан лучшим футболистом года в Беларуси.

Покинувший "Кайрат" Заруцкий подписал контракт с новым клубом

Фото: скриншот из Instagram/archibaaalt

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!