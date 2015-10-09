Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Бьёшь как я". Легионер "Кайрата" пошутил над промахом блогера

"Бьёшь как я". Легионер "Кайрата" пошутил над промахом блогера Перед матчем "Копенгаген" - "Кайрат". Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©

Полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко оказался весьма самоироничным человеком. В последнее время он часто подвергался критике, особенно за неточные удары в Лиге чемпионов. Теперь он отреагировал на промах известного блогера Артура Аскарулы, сообщают Vesti.kz.

Полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко оказался весьма самоироничным человеком. В последнее время он часто подвергался критике, особенно за неточные удары в Лиге чемпионов. Теперь он отреагировал на промах известного блогера Артура Аскарулы, сообщают Vesti.kz.

Артур, более известный как Archibalt, выложил видео с торжественного момента по определению пола будущего ребёнка - Gender party. Мероприятие прошло на "Центральном" стадионе в Алматы. Чтобы узнать пол малыша, блогеру было необходимо забить гол.

Однако первая попытка была смазана из-за того, что он поскользнулся, а со второго удара он пробил в перекладину, что вызвало смех родных и близких за кадром. В конечном итоге из-за ворот всё же появился синий дым, который указал на то, что у Артура и его супруги родится сын.


Громыко одним из первых отреагировал на это видео, прокомментировав его следующим образом:

"Поздравляю! Видно удар профессионала, бьёшь прям как я 😂", - написал белорусский полузащитник.

Комментарий Валерия Громыко под постом Артура Аскарулы

Отметим, что в 2025 году Громыко провёл 41 игру за "Кайрат" во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и семью ассистами. Также он был признан лучшим футболистом года в Беларуси.

Фото: скриншот из Instagram/archibaaalt

