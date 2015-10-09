Покинувший "Кайрат" Заруцкий подписал контракт с новым клубом

Экс-вратарь "Кайрата" Александр Заруцкий подписал контракт с "Актобе". Об этом сообщают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

"Контракт 32-летнего футболиста с красно-белыми будет действовать два года. Стоит добавить, что ранее активные попытки подписать Заруцкого предпринимал "Елимай", - пишет источник.

Отметим, что Заруцкий покинул "Кайрат" в начале декабря в связи с истечением срока действия контракта. Позже председатель наблюдательного совета алматинцевдал понять, что они не смогли договориться с голкипером по финансовой части.

Заруцкий провёл в составе "Кайрата" один сезон, в течение которого выиграл премьер-лигу и Суперкубок, а также помог команде пробиться на общий этап Лиги чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!