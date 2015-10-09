Клуб КПЛ готовит трансферную бомбу: на прицеле два футболиста европейской сборной

В "Актобе" собираются заметно укрепить оборонительные редуты перед стартом нового сезона. Клуб уже заинтересован в подписании двух экс-игроков сборной Украины, сообщают Vesti.kz.

По сведениям источника, речь идёт о 30-летнем Тарасе Качарабе и 33-летнем Иване Ордеце. Первый играл за сборную Украины в 2021-2022 годы (три матча), второй выступал за национальную команду с 2014 по 2018 годы (12 матчей, один гол).

"Оба привлекались в сборную своей страны и являются воспитанниками донецкого "Шахтёра". Сейчас Ордец тренируется самостоятельно (последний клуб - "Бохум"), но наши источники, близкие к украинскому футболу, свидетельствуют о том, что он большой профессионал и не позволит себе быть растренированным. Качараба - действующий игрок словацкого ДАК-1904. В своё время становился чемпионом Чехии в составе "Славии", - пишет автор Telegram-канала "Серый CARDINAL".

В прошлом месяце уже сообщалось об интересе "Актобе" к Ордецу. Однако были сомнения касательно перехода, так как его хотел заполучить и один из немецких клубов.

В сезоне-2025 "Актобе" занял всего лишь пятое место в таблице КПЛ и впервые за несколько лет не попал в еврокубки.

