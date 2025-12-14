Двалишвили назвал будущего чемпиона UFC в весе Махачева: это не Рахмонов

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории грузин Мераб Двалишвили (21-5) обратился к украинскому дебютанту промоушена Ярославу Амосову (29-1). Он высоко оценил его перспективы, сообщают Vesti.kz.

"Поздравляю, Ярослав! Отличный финиш. Я верю, что скоро ты станешь чемпионом UFC", - написал Мераб в своих соцсетях.

Отметим, что экс-чемпион Bellator Амосов выступает в полусредней весовой категории. Он дебютировал в лиге на сегодняшнем турнире в Лас-Вегасе (Невада, США), где в первом раунде финишировал Нила Мэгни (31-14).

В этой же весовой категории выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), а чемпионом является россиянин Ислам Махачев (28-1).

