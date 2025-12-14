Звёздный боец дебютировал в UFC: он финишировал экс-соперника Рахмонова

Украинский боец Ярослав Амосов (29-1) успешно дебютировал в UFC. Его соперником на заключительном ивенте года в Лас-Вегасе (Невада, США) был американец Нил Мэгни (31-14), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в полусреднем весе завершился уже в первом раунде, когда Амосову удалось выйти на удушающий приём и заставить Мэгни капитулировать.

😳🇺🇦 Yaroslav Amosov locked in an anaconda choke and submitted Neil Magny in the first round in his UFC debut.



A former Bellator welterweight champion and a record of 29-1 - this guy will be a problem at welterweight. pic.twitter.com/vD4JIjZ0dR — Home of Fight (@Home_of_Fight) December 14, 2025

Теперь у Амосова 29 побед в карьере и у него серия из двух выигрышей. Боец известен тем, что был чемпиономи имел рекорд 27-0 в профессиональном ММА. После победы он признался, что его целью является чемпионство.

Что касается 38-летнего Мэгни, то он потерпел 14-е поражение в карьере и прервал серию из двух побед. В июне 2022 года он проигрывал сабмишеном казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0).

Выходит, что теперь в весе Шавката ещё один звёздный боец с большими перспективами. Чемпионом дивизиона является россиянин Ислам Махачев (28-1).

