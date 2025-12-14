Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Звёздный боец дебютировал в UFC: он финишировал экс-соперника Рахмонова

Украинский боец Ярослав Амосов (29-1) успешно дебютировал в UFC. Его соперником на заключительном ивенте года в Лас-Вегасе (Невада, США) был американец Нил Мэгни (31-14), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в полусреднем весе завершился уже в первом раунде, когда Амосову удалось выйти на удушающий приём и заставить Мэгни капитулировать.

Теперь у Амосова 29 побед в карьере и у него серия из двух выигрышей. Боец известен тем, что был чемпионом Bellator и имел рекорд 27-0 в профессиональном ММА. После победы он признался, что его целью является чемпионство.

Что касается 38-летнего Мэгни, то он потерпел 14-е поражение в карьере и прервал серию из двух побед. В июне 2022 года он проигрывал сабмишеном казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0).

Выходит, что теперь в весе Шавката ещё один звёздный боец с большими перспективами. Чемпионом дивизиона является россиянин Ислам Махачев (28-1).

