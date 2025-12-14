Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Топового бойца отправили в нокаут бэкфистом на турнире UFC (видео)

Яркий нокаут случился в соглавном событии вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США). В клетке схлестнулись грузин Гига Чикадзе (15-6) и аргентинец Кевин Вальехос (17-1), сообщают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился нокаутом в исполнении 24-летнего Вальехоса во втором раунде. Он подловил оппонента невероятным бэкфистом. Для Кевина это шестая победа кряду, а в UFC у него 3-0.


Что касается 37-летнего Чикадзе, то он потерпел третье поражение кряду. Это его первое поражение в карьере нокаутом и первое досрочное в UFC. Перед этим турниром Гига занимал 15-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Теперь велика вероятность того, что Вальехос войдёт в рейтинг, а Чикадзе его покинет.

Ранее на этом же турнире дебютировал яркий проспект из полусреднего дивизиона, который в первом же раунде расправился с экс-соперником Шавката Рахмонова (19-0).

