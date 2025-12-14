Нурмагомедов заявил, что Рахмонов не заслуживает драться с Махачевым за пояс UFC

Непобеждённый российский боец ММА и чемпион лиги PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов (20-0-0-1) высказался о титульной гонке в полусреднем дивизионе UFC. Он считает, что казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) пока не заслужил драться за пояс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Усман является одноклубником и близким другом нового чемпиона дивизиона Ислама Махачева (28-1), а также троюродным братом экс-чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова. Он не видит смысла в том, чтобы проводить первую защиту титула против Иэна Гэрри (17-1) или Шавката.

"Гэрри проиграл совсем недавно. Как он может (биться за пояс)? Шавкат? Окей. Но он не дрался почти год. Он должен вернуться, быть активным. Когда ты упускаешь возможности подраться за титул, то ты не можешь прийти спустя год и вызывать того, кто сейчас творит историю. Он (Ислам) - двойной чемпион и говоришь "Я, я".

"Каждый хочет биться за пояс, но факт в том, что Ислам о них не беспопоится. Он готов драться с любым. Сам Ислам не принимает решения, потому что их принимает UFC. Но что касается Камару Усмана, то бой против него - это бой ради наследия, это один из самых лучших полусредневесов за всю историю. Проблема в том, что люди его не уважают, и я не знаю почему. У него одна из лучших победных серий в полусреднем дивизионе, и в последнем поединке он побил молодого льва - Хоакина Бакли. Причём он дрался все пять раундов, и он не устал, выглядел удивительно. Мне кажется, что он заслуживает титульного боя. Когда он сам был чемпионом, то дрался со всеми, кого ему давали в UFC. Он нокаутировал Масвидаля, дважды побил Ковингтона, побил Бёрнса в его прайме. Этот парень - зверь, у него есть история. и людям нужно это понять. Это то, почему он (Ислам) хочет биться с ним (Камару). Потому что он хочет укрепить своё наследие. А все остальные молодые парни могут подождать", - цитирует слова Нурмагомедова MMA Junkie.

Нурмагомедов считает, что есть смысл в бою между Махачевым и экс-чемпионом(21-4). И это несмотря на то, что нигерийцу 38 лет, и у него 1-3 в последних четырёх боях.

