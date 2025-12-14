Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Нокаутировавший Алмабаева боец вновь зажёг в UFC: он побил второго номера рейтинга

Нокаутировавший Алмабаева боец вновь зажёг в UFC: он побил второго номера рейтинга Брэндон Ройвал и Манел Капе. Фото: IG/fightfiends_©

В Лас-Вегасе (Невада, США) завершился последний турнир UFC в 2025 году. В главном событии вечера бились топовые представители наилегчайшего веса Брэндон Ройвал (17-9) и Манел Капе (22-7), сообщают Vesti.kz.

33-летний американец Ройвал выходил на бой в статусе экс-претендента на пояс UFC и второго номера рейтинга, а 32-летний португалец Капе в роли шестого номера дивизиона.

Поединок был рассчитан на пять раундов. Он завершился уже в первом раунде, когда Капе отправил Ройвала в нокаут и, можно сказать, застолбил за собой звание одного из главных претендентов на титульный бой.

Это 22-я победа в карьере Капе и третья подряд. В UFC у него 7-3. Что касается Ройвала, то он потерпел девятое поражение в карьере и второе кряду. В UFC у него 7-5.

Напомним, что Капе дважды бился с представителями Казахстана в UFC. В декабре 2021-го он в первом раунде нокаутировал Жалгаса Жумагулова, а в марте 2025-го в третьем раунде финишировал Асу Алмабаева.

Топового бойца отправили в нокаут бэкфистом на турнире UFC (видео)

 

