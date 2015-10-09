Казахстан обошёл Узбекистан в медальном зачёте ЧМ-2025 по боксу

Сборная Казахстана по боксу заняла второе место в медальном зачёте чемпионата мира-2025 от IBA в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Чемпионами мира стали Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг). Серебряную медаль выиграл Сабыржан Аккалыков (75 кг), а бронзовыми наградами отметились Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг).

Медальный зачёт турнира возглавила команда России — 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Третье место занял Узбекистан, выигравший 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Чемпионат мира проходил с 4 по 13 декабря. За победу предусмотрено вознаграждение в размере 300 тысяч долларов, серебряные призёры получат по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов выплатят по 10 тысяч.

