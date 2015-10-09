Казахстан выиграл третье золото ЧМ-2025 по боксу

Казахстанец Абылайхан Жусупов стал чемпионом мира по боксу 2025 года от IBA в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 71 килограмма он прошёл Сергея Колденкова из России со счётом 4:1.

Ранее Жусупов трижды брал бронзу чемпионатов мира (2017, 2019, 2021) и побеждал на чемпионате Азии (2024).

Сегодня для Казахстана золото также выиграли Сакен Бибосынов (54 кг), сотворивший камбэк с нокдауном и "кошмар узбекских боксёров" Оразбек Асылкулов (57 кг), оформивший разгром.

Казахстан ещё представит Сабыржан Аккалыков (75 кг), ему в финале будет противостоять россиянин Исмаил Мутсолгов.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

