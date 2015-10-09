Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Казахстан понёс первую потерю в финалах ЧМ-2025 по боксу

Боксёр сборной Казахстана Сабыржан Аккалыков стал серебряным призёром чемпионата мира-2025 от IBA, проходящего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 75 килограммов Аккалыков потерпел поражение от россиянина Исмаила Муцольгова со счётом 0:5.

Сегодня для Казахстана золото выиграли Сакен Бибосынов (54 кг), сотворивший камбэк с нокдауном, "кошмар узбекских боксёров" Оразбек Асылкулов (57 кг), оформивший разгром и Абылайхан Жусупов (71 кг).

Напомним, что чемпионат мира завершится 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

