Чемпиона мира из Узбекистана разгромили и оставили без золота ЧМ

Представитель Узбекистана Турабек Хабибуллаев не смог выиграть золото чемпионата мира-2025 по боксу от IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 92 килограммов он проиграл россиянину Муслиму Гаджимагомедову со счётом 0:5.

Хабибуллаев ранее выигрывал чемпионат мира-2025 от World Boxing и чемпионат Азии-2024.

Гаджимагомедов стал уже трёхкратным чемпионом мира (2019, 2023 и 2025). Ещё он брал золото чемпионата Европы (2024).

Чемпионат мира завершится сегодня, 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!