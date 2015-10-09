Заработок казахстанских боксёров на ЧМ: больше получили только россияне и узбеки

Чемпионат мира по боксу по версии IBA в Дубае (ОАЭ) подошёл к концу. Спортсмены сборной Казахстана привезут на родину шесть медалей, сообщают Vesti.kz.

Чемпионами мира стали Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг). Сабыржан Аккалыков (75 кг) стал серебряным призёром, а Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) - бронзовыми.

Сколько заработали казахстанцы на ЧМ в Дубае?

Общий призовой фонд составлял 8,32 миллиона долларов (4,33 миллиарда тенге). Победителям была положена выплата в размере 300 тысяч долларов (156,2 миллиона тенге), финалистам - 150 тысяч долларов (78,1 миллиона тенге), обладателям бронзы - 75 тысяч долларов (39 миллионов тенге), четвертьфиналистам - 10 тысяч долларов (5,2 миллиона тенге).

По подсчётам автора Telegram-канала "Дядя Ваня", самый большой куш сорвали боксёры из России, которые завоевали семь золотых наград. В сумме они заработали 2,92 миллиона долларов (1,52 миллиарда тенге).

В топ-3 также Узбекистан, чьи боксёры выиграли только в двух весовых категориях, но по общему количеству медалей обошли нашу сборную, и Казахстан. Узбекские атлеты получат 1,62 миллиона долларов (843,5 миллиона тенге), казахстанские - 1,24 миллиона долларов (645,6 миллиона тенге).

Таким образом боксёры из России, Узбекистана и Казахстана заработали 69,4 процента от общего призового фонда чемпионата мира в Дубае.

