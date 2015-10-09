Казах из Узбекистана проиграл финал ЧМ по боксу после трёх нокдаунов

Этнический казах из Узбекистана Арман Маханов потерпел досрочное поражение в финале чемпионата мира-2025 по боксу от IBA, проходившего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В решающем бою за золото в весовой категории свыше 92 килограммов Маханов уступил россиянину Давиду Сурову. Маханов побывал в нокдауне в первом раунде и дважды во втором, после чего его угол выбросил белое полотенце, признав капитуляцию. Таким образом, Арман возвратится домой в статусе серебряного призёра.

Ранее золото у Узбекистана выиграли Хасанбой Дусматов (51 кг) и Асадхужа Муйдинхужаев (67 кг). При этом свои бои в финале проиграли Абдумалик Халоков (60 кг), Жавохир Умматалиев (80 кг) и Турабек Хабибуллаев (92 кг).

За победу на турнире предусмотрено вознаграждение в размере 300 тысяч долларов, серебряные призёры получат по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов выплатят по 10 тысяч.

