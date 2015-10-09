Сенсацией закончился бой боксёра из Узбекистана за золото ЧМ-2025

Боксёр из Узбекистана Абдумалик Халоков стал серебряным призёром чемпионата мира-2025 от IBA в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 60 килограммов он неожиданно уступил россиянину Всеволоду Шумкову со счётом 3:4.

Халоков до этого выигрывал чемпионаты мира (2023 и 2025 от World Boxing), а также брал золото чемпионата Азии (2022), летних Азиатских игр (2022) и Олимпиады (2024).

Ранее золото для Узбекистана завоевал Хасанбой Дусматов (51 кг).

Сегодня на ринг от Узбекистана ещё поднимутся Асадхужа Муйдинхужаев (67 кг), Жавохир Умматалиев (80 кг), Турабек Хабибуллаев (92 кг) и Арман Маханов (+92 кг).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

