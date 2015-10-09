Со счётом 4:1 обернулся бой лидера сборной Узбекистана за золото ЧМ

Боксёр сборной Узбекистана Хасанбой Дусматов стал победителем чемпионата мира-2025 от IBA в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 51 килограмма он победил россиянина Баира Батлаева - 4:1.

Таким образом, 32-летний Дусматов стал двукратным чемпионом мира (2023, 2025). Также он выигрывал золото чемпионатов Азии (2015, 2017, 2022), летних Азиатских игр (2022) и Олимпиады (2016, 2024).

Сегодня на ринг от Узбекистана ещё поднимутся Абдумалик Халоков (60 кг), Асадхужа Муйдинхужаев (67 кг), Жавохир Умматалиев (80 кг), Турабек Хабибуллаев (92 кг) и Арман Маханов (+92 кг).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!