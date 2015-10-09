"Кошмар узбекских боксёров" из Казахстана с разгромом завоевал золото чемпионата мира

Оразбек Асылкулов из Казахстана стал победителем чемпионата мира-2025 по боксу от IBA, проходящего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 57 килограммов он выиграл у Хусравхона Рахимова из Таджикистана со счётом 5:0.

Отметим, что Асылкулов также удачно выступает в боях с представителями Узбекистана, за что получил прозвище "кошмар узбекских боксёров". В 2023 году он нанёс поражение олимпийскому чемпиону Абдумалику Халокову на Кубке Странджа.

Ранее первое золото Казахстану на ЧМ в Дубае принёс Сакен Бибосынов (54 кг), сотворивший камбэк с нокдауном.

Сегодня от Казахстана также выступят Абылайхан Жусупов (71 кг) и Сабыржан Аккалыков (75 кг). С их соперниками можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

