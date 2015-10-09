Разгром не дал Узбекистану выиграть золото ЧМ-2025 по боксу

Боксёр из Узбекистана Жавохир Умматалиев остался без золотой медали чемпионата мира-2025 от IBA, проходящего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 80 килограммов Умматалиев проиграл россиянину Джамбулату Бижамову со счётом 0:5.

Умматалиев - чемпион мира-2025 от World Boxing.

Бижамов был серебряным призёром чемпионатов мира (2021) и Европы (2024).

Ранее чемпионами мира от Узбекистана в Дубае стали Хасанбой Дусматов (51 кг) и Асадхужа Муйдинхужаев (67 кг), а вот Абдумалик Халоков (60 кг) неожиданно оступился в финале.

Сегодня за Узбекистан ещё выступят Турабек Хабибуллаев (92 кг) и Арман Маханов (+92 кг).

Чемпионат мира завершится 13 декабря. За победу на турнире предусмотрено вознаграждение в размере 300 тысяч долларов, серебряные призёры получат по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов выплатят по 10 тысяч.

