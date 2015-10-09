Казахстан отыгрался с 0:4 и оформил камбэк на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею одержала волевую победу над Австрией в заключительном матче молодёжного чемпионата мира в дивизионе IA в Словении, передают Vesti.kz.

По ходу встречи казахстанцы проигрывали 0:4, но несмотря на это, сумели отыграться и сотворить победный камбэк со счётом 5:4.

У Австрии отличились Давид Вашниг (4-я минута), Леон Коларик (8-я), Якоб Шнабль (9-я) и Джонатан Ошган (16-я). В составе Казахстана шайбы забросили Алишер Саркенов (18-я), Корней Корнеев (20-я, 59-я), Семён Черкасов (42-я) и Мстислав Шипилин (45-я).

На данный момент австрийцы и казахстанцы, набрав по девять очков, расположились в таблице на втором и третьем местах соответственно. При этом обе команды потеряли шансы на выход в элитный дивизион.

Ранее на групповом этапе Казахстан проиграл Украине (1:2 ОТ), Норвегии (2:10) и выиграл у Словении (5:4 Б) и Франции (14:6).

