"Реалу" предложили 350 миллионов евро за трансфер Мбаппе

Мадридский "Реал" отклонил рекордное предложение от саудовского "Аль-Хиляля" по трансферу французского нападающего Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

350 миллионов евро и контракт на 4 года

По информации Fichajes.net, саудовский клуб был готов заплатить за форварда 350 миллионов евро, а самому игроку предлагал контракт сроком на четыре года с зарплатой около 300 миллионов евро в год. В случае согласия Мбаппе стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в истории, опередив даже Криштиану Роналду.

Мбаппе остаётся в "Реале"

Несмотря на масштаб предложения, руководство "Реала" даже не стало вступать в переговоры. В мадридском клубе считают Мбаппе ключевой фигурой своего спортивного проекта и не готовы рассматривать его уход независимо от суммы.

Отмечается, что позицию клуба полностью разделяет и сам футболист. Мбаппе намерен продолжить карьеру в "Реале", где чувствует себя комфортно и сосредоточен на борьбе за трофеи на высшем европейском уровне.

В "Реале" уверены, что сохранение француза является стратегически важным решением, которое укрепляет спортивную и имиджевую составляющие клуба на фоне растущего финансового влияния других лиг.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 21 матч, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.

