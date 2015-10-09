Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Салах триумфально вернулся в состав "Ливерпуля" после скандала

"Ливерпуль" одержал победу в 16-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). На своём поле красные обыграли "Брайтон", передают Vesti.kz.

Старт игры получился стремительным, так как уже на первой минуте голом отметился Юго Экитике. На 26-й минуте Арне Слоту пришлось произвести вынужденную замену: вместо получившего травму Джо Гомеса на поле вышел Мохамед Салах, впервые после громкого скандала.

И именно египтянин на 60-й минуте отметился результативной передачей на оформившего дубль Экитике. Француз установил окончательный результат на табло - 2:0.

Напомним, что неделю назад Салах резко высказался о ситуации в "Ливерпуле" и своих взаимоотношениях с главным тренером Слотом, отметив, что может покинуть клуб в январе. Эти слова стали причиной отстранения звёздного игрока, который пропустил матч Лиги чемпионов с "Интером" (0:1).

Однако к выходным ситуация стабилизировалась и Салах вновь оказался в обойме Слота, который выпустил его на поле уже в середине первого тайма.

Теперь "Ливерпуль" набрал 26 очков и сейчас находится на шестом месте в таблице. Что касается "Брайтона", то команда идёт на девятой позиции с 23 баллами в активе.

