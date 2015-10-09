Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 12:00
 

Салах установил историческое достижение в АПЛ

  Комментарии

Мохамед Салах в матче "Ливерпуль" - "Брайтон". Фото: ФК "Ливерпуль"©

33-летний Мохамед Салах побид исторический рекорд в английской премьер-лиге (АПЛ). В игре между "Ливерпулем" и "Брайтоном" (2:0) он отметился голевой передачей, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Как сообщает пресс-служба АПЛ, Салах стал абсолютным рекордсменом по количеству результативных действий за один клуб в матчах чемпионата. Теперь у египтянина 277 очков (188 голов и 89 ассистов) в 302 матчах за "Ливерпуль" в премьер-лиге. Он улучшил достижение экс-форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни (276).


В топ-5 рейтинга также входят экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз (271), бывший нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн (259) и легенда "Арсенала" Тьерри Анри (249).

Добавим, что вчерашняя игра с "Брайтоном" стала первой для Салаха после громкого скандала и отстранения из состава. Он вышел на замену в середине первого тайма и помог команде одержать победу.

Во всех турнирах сезона 2025/26 Салах провёл 20 матчей за "Ливерпуль", в которых забил пять голов и сделал четыре ассиста.

Салах триумфально вернулся в состав "Ливерпуля" после скандала

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35-16 31
3 Астон Вилла 15 9 3 3 22-15 30
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20-12 26
6 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
7 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26-22 25
8 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
9 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
10 Сандерленд 15 6 5 4 18-17 23
11 Тоттенхэм Хотспур 15 6 4 5 25-18 22
12 Ньюкасл Юнайтед 15 6 4 5 21-19 22
13 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
14 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
15 Брентфорд 15 6 1 8 21-24 19
16 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 19-29 15
17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14-25 15
18 Вест Хэм Юнайтед 15 3 4 8 17-29 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Живи спортом!