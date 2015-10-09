Салах установил историческое достижение в АПЛ

33-летний Мохамед Салах побид исторический рекорд в английской премьер-лиге (АПЛ). В игре между "Ливерпулем" и "Брайтоном" (2:0) он отметился голевой передачей, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, Салах стал абсолютным рекордсменом по количеству результативных действий за один клуб в матчах чемпионата. Теперь у египтянина 277 очков (188 голов и 89 ассистов) в 302 матчах за "Ливерпуль" в премьер-лиге. Он улучшил достижение экс-форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни (276).

В топ-5 рейтинга также входят экс-вингер "Манчестер Юнайтед"(271), бывший нападающий(259) и легенда(249).

Добавим, что вчерашняя игра с "Брайтоном" стала первой для Салаха после громкого скандала и отстранения из состава. Он вышел на замену в середине первого тайма и помог команде одержать победу.

Во всех турнирах сезона 2025/26 Салах провёл 20 матчей за "Ливерпуль", в которых забил пять голов и сделал четыре ассиста.

Салах триумфально вернулся в состав "Ливерпуля" после скандала

