В Шотландии высказались о Чеснокове после очередной победы "Хартс"

В матче 20-го тура чемпионата Шотландии "Хартс" на выезде обыграл "Фолкирк". Благодаря этому результату клуб из Эдинбурга увеличил отрыв от конкурентов, сообщают Vesti.kz.

Уже на второй минуте гости открыли счёт - голом отметился Клаудиу Брага. А на 77-й Стивен Кингсли забил ещё один гол - 0:2.

Фанаты верят, что Чесноков усилит "Хартс"

После игры один из фанатов "Хартс", под ником JamboRyan, высказался о скором трансфере Чеснокова в соцсетях:

"Самое удивительное в том, что в январе, когда Агеу наконец-то наберёт форму, Чесноков присоединится к команде, а ещё будут новые приобретения, то мы станем ещё лучше во второй половине сезоне", - написал он.

Ранее сообщалось, что вингердолжен прибыть в Шотландию с 12 по 14 декабря и получить рабочую визу.

В настоящее время "Хартс" лидирует в чемпионате, набрав 38 очков после 17 игр. Отрыв от "Селтика" (32) составляет шесть пунктов, при этом у команды из Глазго две встречи в запасе.

