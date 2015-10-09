Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Сегодня 11:35
 

В Шотландии высказались о Чеснокове после очередной победы "Хартс"

  Комментарии

В Шотландии высказались о Чеснокове после очередной победы "Хартс" Ислам Чесноков в матче Казахстан - Северная Македония. Фото: КФФ©

В матче 20-го тура чемпионата Шотландии "Хартс" на выезде обыграл "Фолкирк". Благодаря этому результату клуб из Эдинбурга увеличил отрыв от конкурентов, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Салах установил историческое достижение в АПЛ
Сегодня 12:00  

Уже на второй минуте гости открыли счёт - голом отметился Клаудиу Брага. А на 77-й Стивен Кингсли забил ещё один гол - 0:2.


Фанаты верят, что Чесноков усилит "Хартс"

После игры один из фанатов "Хартс", под ником JamboRyan, высказался о скором трансфере Чеснокова в соцсетях:

"Самое удивительное в том, что в январе, когда Агеу наконец-то наберёт форму, Чесноков присоединится к команде, а ещё будут новые приобретения, то мы станем ещё лучше во второй половине сезоне", - написал он.


Ранее сообщалось, что вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков должен прибыть в Шотландию с 12 по 14 декабря и получить рабочую визу.

В настоящее время "Хартс" лидирует в чемпионате, набрав 38 очков после 17 игр. Отрыв от "Селтика" (32) составляет шесть пунктов, при этом у команды из Глазго две встречи в запасе.

