Мировой футбол
Сегодня 10:25
 

Определился финалист Межконтинентального кубка-2025: кто сыграет с ПСЖ?

  Комментарии

Определился финалист Межконтинентального кубка-2025: кто сыграет с ПСЖ? Данило и Лео Перейра. Фото: ФК "Фламенго"©

Определился второй финалист и соперник ПСЖ по финалу Межконтинентального кубка-2025. В Аль-Райяне (Катар) состоялся полуфинал между бразильским "Фламенго" и египетским "Пирамидс", сообщают Vesti.kz.

Определился второй финалист и соперник ПСЖ по финалу Межконтинентального кубка-2025. В Аль-Райяне (Катар) состоялся полуфинал между бразильским "Фламенго" и египетским "Пирамидс", сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Матч между лучшими командами прошлого сезона в своих континентах закончился победой "Фламенго" со счётом 2:0. На 24-й минуте забил Лео Перейра, а на 52-й окончательный результат на табло зафиксировал Данило.

Таким образом подопечные Филипе Луиса вышли в финал турнира. Уже 17 декабря в Аль-Райяне состоится финал между "Фламенго" и ПСЖ. 

Добавим, что Межконтинентальный кубок - это прототип старого Клубного чемпионата мира, в котором играют победители всех клубных континентальных турниров прошлого сезона.

Последние 12 розыгрышей турнира неизменно выигрывали европейцы. Последний успех латиноамериканцев случился в 2012 году, когда бразильский "Коринтианс" неожиданно обыграл "Челси" (1:0).

ПСЖ испытал проблемы в матче с последней командой чемпионата Франции

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Марсель   •   Регулярный чемпионат, мужчины
15 декабря 00:45   •   не начат
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
- : -
Монако ФК
Монако ФК
(Монако)
Кто победит в основное время?
Марсель Олимпик
Ничья
Монако ФК
Проголосовало 0 человек

