Определился финалист Межконтинентального кубка-2025: кто сыграет с ПСЖ?

Определился второй финалист и соперник ПСЖ по финалу Межконтинентального кубка-2025. В Аль-Райяне (Катар) состоялся полуфинал между бразильским "Фламенго" и египетским "Пирамидс", сообщают Vesti.kz.

Матч между лучшими командами прошлого сезона в своих континентах закончился победой "Фламенго" со счётом 2:0. На 24-й минуте забил Лео Перейра, а на 52-й окончательный результат на табло зафиксировал Данило.

Таким образом подопечные Филипе Луиса вышли в финал турнира. Уже 17 декабря в Аль-Райяне состоится финал между "Фламенго" и ПСЖ.

Добавим, что Межконтинентальный кубок - это прототип старого Клубного чемпионата мира, в котором играют победители всех клубных континентальных турниров прошлого сезона.

Последние 12 розыгрышей турнира неизменно выигрывали европейцы. Последний успех латиноамериканцев случился в 2012 году, когда бразильский "Коринтианс" неожиданно обыграл "Челси" (1:0).

ПСЖ испытал проблемы в матче с последней командой чемпионата Франции

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!