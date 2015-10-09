Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Франция
ПСЖ испытал проблемы в матче с последней командой чемпионата Франции

ПСЖ испытал проблемы в матче с последней командой чемпионата Франции

В 16-м туре чемпионата Франции ПСЖ пришлось приложить немало усилий, чтобы обыграть на выезде "Мец". Это была встреча между аутсайдером и лидером первенства, сообщают Vesti.kz.

На 31-й минуте Гонсалу Рамуш вывел гостей вперёд, а на 39-й Кентен Нджанту удвоил преимущество парижан. Однако ещё до перерыва, на 42-й минуте, Жесси Деменге сократил отставание.

На 63-й минуте вышедший на замену Дезире Дуэ снова вернул ПСЖ отрыв в два гола. Но действующим чемпионам было непросто, так как на 80-й минуте Георгий Цитаишвили вновь довёл разрыв до минимума. В итоге всё закончилось со счётом 2:3 в пользу гостей из Парижа.

Благодаря трудовой победе ПСЖ набрал 36 очков и вернулся на первое место в таблице Лиги 1. Однако у "Ланса" (34) есть игра в запасе, против "Ниццы", которая состоится сегодня. В случае победы "Ланс" вновь опередит парижан.

Что касается "Меца", то команда с 11-ю очками замыкает турнирную таблицу, находясь на 18-й строчке.

Драма в АПЛ: худшая команда сезона забила три гола в игре с "Арсеналом", но есть нюанс

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 16 11 3 2 35-14 36
2 Ланс 15 11 1 3 26-13 34
3 Марсель Олимпик 15 9 2 4 35-15 29
4 Лилль 15 9 2 4 29-17 29
5 Ренн Стад 16 7 6 3 27-24 27
6 Лион 15 7 3 5 21-16 24
7 Тулуза 16 6 5 5 24-19 23
8 Монако ФК 15 7 2 6 26-26 23
9 Страсбур 15 7 1 7 25-20 22
10 Анже 16 6 4 6 17-18 22
11 Брест 16 5 4 7 21-27 19
12 Ницца Олимпик 15 5 2 8 19-27 17
13 Лорьян 15 4 5 6 19-28 17
14 Париж 16 4 4 8 21-29 16
15 Гавр 15 3 6 6 13-21 15
16 Осер 15 3 3 9 11-21 12
17 Нант 16 2 5 9 14-28 11
18 Метц 16 3 2 11 17-37 11

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Ланс   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:15   •   не начат
Ланс
Ланс
(Ланс)
- : -
Ницца Олимпик
Ницца Олимпик
(Ницца)
