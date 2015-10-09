ПСЖ испытал проблемы в матче с последней командой чемпионата Франции

В 16-м туре чемпионата Франции ПСЖ пришлось приложить немало усилий, чтобы обыграть на выезде "Мец". Это была встреча между аутсайдером и лидером первенства, сообщают Vesti.kz.

На 31-й минуте Гонсалу Рамуш вывел гостей вперёд, а на 39-й Кентен Нджанту удвоил преимущество парижан. Однако ещё до перерыва, на 42-й минуте, Жесси Деменге сократил отставание.

На 63-й минуте вышедший на замену Дезире Дуэ снова вернул ПСЖ отрыв в два гола. Но действующим чемпионам было непросто, так как на 80-й минуте Георгий Цитаишвили вновь довёл разрыв до минимума. В итоге всё закончилось со счётом 2:3 в пользу гостей из Парижа.

Благодаря трудовой победе ПСЖ набрал 36 очков и вернулся на первое место в таблице Лиги 1. Однако у "Ланса" (34) есть игра в запасе, против "Ниццы", которая состоится сегодня. В случае победы "Ланс" вновь опередит парижан.

Что касается "Меца", то команда с 11-ю очками замыкает турнирную таблицу, находясь на 18-й строчке.

