Англия
Сегодня 07:30
 

Драма в АПЛ: худшая команда сезона забила три гола в игре с "Арсеналом", но есть нюанс

  Комментарии

Драма в АПЛ: худшая команда сезона забила три гола в игре с "Арсеналом", но есть нюанс Габриэл Жезус. Фото: ФК "Арсенал"©

Лондонский "Арсенал" с огромным трудом одержал победу в 16-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). На своём поле они принимали гостей из "Вулверхэмптона", сообщают Vesti.kz.

Игра на "Эмирейтс" закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1. Первый гол в игре был забит на 70-й минуте, когда после углового у ворот "Вулверхэмптона" мяч ударился о дальнюю штангу, а затем отскочил от спины вратаря Сэма Джонстона в ворота.

Но на 90-й минуте гости сравняли счёт, когда точный удар в актив записал вышедший на замену Толу Арокодаре. Причём для нигерийца это первый гол в АПЛ.

Однако и это ещё не было концом. На 94-й минуте волки забили третий гол за матч и второй в свои ворота. После подачи игрока "Арсенала" с фланга защитник Йерсон Москера замкнул подачу в собственные ворота.

Благодаря этой непростой победе "Арсенал" вернулся на победную тропу в АПЛ, набрал 36 очков и оторвался от "Манчестер Сити" (31) на пять пунктов. Правда, горожане свой матч этого тура проведут только сегодня.

Что касается "Вулверхэмптона", то команда продолжает оставаться абсолютным аутсайдером чемпионата - у них два очка после 16 игр.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35-16 31
3 Астон Вилла 15 9 3 3 22-15 30
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20-12 26
6 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
7 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26-22 25
8 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
9 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
10 Сандерленд 15 6 5 4 18-17 23
11 Тоттенхэм Хотспур 15 6 4 5 25-18 22
12 Ньюкасл Юнайтед 15 6 4 5 21-19 22
13 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
14 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
15 Брентфорд 15 6 1 8 21-24 19
16 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 19-29 15
17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14-25 15
18 Вест Хэм Юнайтед 15 3 4 8 17-29 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
