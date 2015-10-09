Драма в АПЛ: худшая команда сезона забила три гола в игре с "Арсеналом", но есть нюанс

Лондонский "Арсенал" с огромным трудом одержал победу в 16-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). На своём поле они принимали гостей из "Вулверхэмптона", сообщают Vesti.kz.

Игра на "Эмирейтс" закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1. Первый гол в игре был забит на 70-й минуте, когда после углового у ворот "Вулверхэмптона" мяч ударился о дальнюю штангу, а затем отскочил от спины вратаря Сэма Джонстона в ворота.

Но на 90-й минуте гости сравняли счёт, когда точный удар в актив записал вышедший на замену Толу Арокодаре. Причём для нигерийца это первый гол в АПЛ.

Однако и это ещё не было концом. На 94-й минуте волки забили третий гол за матч и второй в свои ворота. После подачи игрока "Арсенала" с фланга защитник Йерсон Москера замкнул подачу в собственные ворота.

Благодаря этой непростой победе "Арсенал" вернулся на победную тропу в АПЛ, набрал 36 очков и оторвался от "Манчестер Сити" (31) на пять пунктов. Правда, горожане свой матч этого тура проведут только сегодня.

Что касается "Вулверхэмптона", то команда продолжает оставаться абсолютным аутсайдером чемпионата - у них два очка после 16 игр.

