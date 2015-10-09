Палмер забил впервые за 3 месяца и принёс "Челси" победу

Лондонский "Челси" одержал победу в матче 16-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). На своём поле команда обыграла "Эвертон", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исход встречи был предрешён уже в перерыву: на 21-й минуте Коул Палмер забил с передачи Мало Гюсто, а на 45-й уже сам Гюсто отправил мяч в сетку ворот после паса Педру Нету. Итоговый счёт - 2:0 в пользу синих.

23-летний Палмер забил свой первый гол с 17 сентября. Он пропустил больше двух месяцев из-за травмы.

Теперь "Челси" находится на четвёртом месте, набрав 28 очков. А вот у "Эвертона" восьмая позиция и 24 балла.

"Барселона" выиграла с дублем и увеличила отрыв от "Реала" в Ла Лиге

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!