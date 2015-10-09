Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 10:00
 

Палмер забил впервые за 3 месяца и принёс "Челси" победу

  Комментарии

Поделиться
Палмер забил впервые за 3 месяца и принёс "Челси" победу Педро, Палмер и Нету. Фото: ФК "Челси"©

Лондонский "Челси" одержал победу в матче 16-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). На своём поле команда обыграла "Эвертон", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Лондонский "Челси" одержал победу в матче 16-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). На своём поле команда обыграла "Эвертон", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Определился финалист Межконтинентального кубка-2025: кто сыграет с ПСЖ?
Сегодня 10:25  
В Шотландии высказались о Чеснокове после очередной победы "Хартс"
Сегодня 11:35  
Салах установил историческое достижение в АПЛ
Сегодня 12:00  

Исход встречи был предрешён уже в перерыву: на 21-й минуте Коул Палмер забил с передачи Мало Гюсто, а на 45-й уже сам Гюсто отправил мяч в сетку ворот после паса Педру Нету. Итоговый счёт - 2:0 в пользу синих.

23-летний Палмер забил свой первый гол с 17 сентября. Он пропустил больше двух месяцев из-за травмы.

Теперь "Челси" находится на четвёртом месте, набрав 28 очков. А вот у "Эвертона" восьмая позиция и 24 балла.

"Барселона" выиграла с дублем и увеличила отрыв от "Реала" в Ла Лиге

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35-16 31
3 Астон Вилла 15 9 3 3 22-15 30
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20-12 26
6 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
7 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26-22 25
8 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
9 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
10 Сандерленд 15 6 5 4 18-17 23
11 Тоттенхэм Хотспур 15 6 4 5 25-18 22
12 Ньюкасл Юнайтед 15 6 4 5 21-19 22
13 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
14 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
15 Брентфорд 15 6 1 8 21-24 19
16 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 19-29 15
17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14-25 15
18 Вест Хэм Юнайтед 15 3 4 8 17-29 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!