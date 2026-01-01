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Мало Гюсто

Франция  Франция  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
23 года
Дата рождения
19 мая 2003
Команды
Челси
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2026

Команда
Франция

Игры

Мин


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