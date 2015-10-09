"Барселона" выиграла с дублем и увеличила отрыв от "Реала" в Ла Лиге

В домашнем матче 16-го тура Ла Лиги "Барселона" встречалась с "Осасуной". В этой игре всё решили два точных удара, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вплоть до 70-й минуты голов в матче не было. И в тот момент всё в свои ноги взял бразильский лидер каталонцев Рафинья, который оформил дубль, отличившись на 70-й и 86-й минутах.

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 43 очка и увеличила отрыв от "Реала" (36) до семи пунктов. Однако столичные свой матч 16-го тура против "Алавеса" проведут только сегодня, и у них есть шансы чуть сократить отрыв лидеров.

"Осасуна" же с 15-ю очками идёт на 16-м месте и имеет такое же количество баллов, сколько у команды из зоны вылета.

Теперь у "Барселоны" семь побед подряд в Ла Лиге. Последняя осечка случилась в октябрьском матче с "Реалом" (1:2).

