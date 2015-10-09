Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Барселона" выиграла с дублем и увеличила отрыв от "Реала" в Ла Лиге

"Барселона" выиграла с дублем и увеличила отрыв от "Реала" в Ла Лиге Ламин Ямаль и Рафинья. Фото: ФК "Барселона"©

В домашнем матче 16-го тура Ла Лиги "Барселона" встречалась с "Осасуной". В этой игре всё решили два точных удара, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вплоть до 70-й минуты голов в матче не было. И в тот момент всё в свои ноги взял бразильский лидер каталонцев Рафинья, который оформил дубль, отличившись на 70-й и 86-й минутах.

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 43 очка и увеличила отрыв от "Реала" (36) до семи пунктов. Однако столичные свой матч 16-го тура против "Алавеса" проведут только сегодня, и у них есть шансы чуть сократить отрыв лидеров.

"Осасуна" же с 15-ю очками идёт на 16-м месте и имеет такое же количество баллов, сколько у команды из зоны вылета.

Теперь у "Барселоны" семь побед подряд в Ла Лиге. Последняя осечка случилась в октябрьском матче с "Реалом" (1:2).

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
9 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
14 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Витория-Гастейс   •   Регулярный чемпионат, мужчины
15 декабря 01:00   •   не начат
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Алавес
Ничья
Реал М
Проголосовало 47 человек

