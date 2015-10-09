Прямая трансляция финалов ЧМ-2025 по боксу с участием Казахстана

Сегодня, 13 декабря, на чемпионате мира по боксу от IBA пройдут финальные бои, сообщает корреспондент Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут четыре боксера: Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг).

Финалы ЧМ-2025 по боксу от IBA с участием казахстанцев:

54 кг - Сакен Бибосынов - Вячеслав Рогозин (Россия)

57 кг - Оразбек Асылкулов - Хусравхон Рахимов (Таджикистан)

71 кг - Абылайхан Жусупов - Сергей Колденков (Россия)

75 кг - Сабыржан Аккалыков - Исмаил Мутсолгов (Россия)

Бои начнутся в 18:00 по казахстанскому времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Всего финалы состоятся в 13 весовых категориях. Лидирует по числу финалистов Россия - 12 боксеров. Второе место занимает сборная Узбекистана с шестью боксёрами. Сборная Казахстана стала третьей.

По одному финалисту у сборных Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

