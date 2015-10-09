Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 07:15
 

Прямая трансляция финалов ЧМ-2025 по боксу с участием Казахстана

  Комментарии

Прямая трансляция финалов ЧМ-2025 по боксу с участием Казахстана ©instagram.com/sakenbibosinov/

Сегодня, 13 декабря, на чемпионате мира по боксу от IBA пройдут финальные бои, сообщает корреспондент Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут четыре боксера: Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг).

Финалы ЧМ-2025 по боксу от IBA с участием казахстанцев:

  • 54 кг - Сакен Бибосынов - Вячеслав Рогозин (Россия)
  • 57 кг - Оразбек Асылкулов - Хусравхон Рахимов (Таджикистан) 
  • 71 кг - Абылайхан Жусупов - Сергей Колденков (Россия)
  • 75 кг - Сабыржан Аккалыков - Исмаил Мутсолгов (Россия)

Бои начнутся в 18:00 по казахстанскому времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Всего финалы состоятся в 13 весовых категориях. Лидирует по числу финалистов Россия - 12 боксеров. Второе место занимает сборная Узбекистана с шестью боксёрами. Сборная Казахстана стала третьей.

По одному финалисту у сборных Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Чемпионат мира IBA по боксу 2025   •   Объединённые Арабские Эмираты, Дубай   •   Финалы, мужчины
Сегодня 18:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Бибосынов
Ничья
Рогозин
Проголосовало 12 человек

