"Ты ещё мне покажи, как бороться". Хабиб снова троллит Макгрегора

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь потроллил экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщают Vesti.kz.

Россиянин увидел в соцсети ролик, где ирландец поучает боксерской технике легендарного Майка Тайсона. "Ты еще мне покажи, как бороться", — съязвил Хабиб в комментариях к видео.

Это очередной эпизод их публичных перепалок: недавно Макгрегор обвинил Хабиба в "мошенничестве" с NFT, на что Нурмагомедов "по-дружески" предложил ирландцу пройти курс реабилитации в Дагестане.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Макгрегора удушающим приёмом в четвертом раунде.

