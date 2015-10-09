Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
MMA
"Ты ещё мне покажи, как бороться". Хабиб снова троллит Макгрегора

"Ты ещё мне покажи, как бороться". Хабиб снова троллит Макгрегора ©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь потроллил экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщают Vesti.kz.

Россиянин увидел в соцсети ролик, где ирландец поучает боксерской технике легендарного Майка Тайсона. "Ты еще мне покажи, как бороться", — съязвил Хабиб в комментариях к видео.


Это очередной эпизод их публичных перепалок: недавно Макгрегор обвинил Хабиба в "мошенничестве" с NFT, на что Нурмагомедов "по-дружески" предложил ирландцу пройти курс реабилитации в Дагестане.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Макгрегора удушающим приёмом в четвертом раунде.

