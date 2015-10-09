Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Кәсіпқой бокс
Сегодня 13:32
 

Бетербиев отреагировал на победу друга Головкина нокаутом

  Комментарии

Поделиться
Бетербиев отреагировал на победу друга Головкина нокаутом ©instagram.com/arturbeterbiev

Известный российский боксёр, экс-абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев в интервью "Чемпионату" высказался о победе Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым и его триумфе в бою за титул регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Известный российский боксёр, экс-абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев в интервью "Чемпионату" высказался о победе Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым и его триумфе в бою за титул регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе, сообщают Vesti.kz.

"Хорошие впечатления от выступления. А какими они ещё могут быть, если есть победа? Да, чуть-чуть повозился, но всё равно красиво закончил бой. Пулев — очень опытный боксёр. Хорошея победа в копилку Мурата Гассиева", — заявил Бетербиева.

Напомним, Гассиев завершил поединок досрочно, нокаутировав опытного болгарина в шестом раунде, благодаря чему вновь заявил о себе на высшем уровне супертяжёлого дивизиона.

Отметим, что Гассиев поддерживает дружеские отношения с казахстанской легендой Геннадием Головкиным. В своё время оба тренировались в одном зале под руководством Абеля Санчеса, от которого позже ушли.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Генуя   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 декабря 22:00   •   не начат
Дженоа
Дженоа
(Генуя)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Дженоа
Ничья
Интер
Проголосовало 62 человек

Реклама

Живи спортом!