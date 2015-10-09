Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Брутальный нокаут произошел в бою друга Головкина за титул чемпиона мира

Российский боксер, чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев ярко заявил о себе в супертяжёлом дивизионе, одержав досрочную победу над экс-чемпионом мира 44-летним болгарином Кубратом Пулевым, сообщают Vesti.kz.

Поединок за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA (Regular) состоялся на турнире IBA.PRO 13 в Дубае.

Исход боя был решён в шестом раунде — Гассиев отправил соперника в нокаут.

Теперь в послужном списке 30-летнего Гассиева — 33 победы в 36 профессиональных поединках, из которых 26 завершились нокаутом, при двух поражениях и одном бою без результата.

У Пулева также 36 боёв на профиринге: 32 победы (14 нокаутом) и четыре поражения.

Отметим, что Гассиев поддерживает дружеские отношения с казахстанской легендой Геннадием Головкиным. В своё время оба тренировались в одном зале под руководством Абеля Санчеса, от которого позже ушли.

Гассиев - бывший чемпион Евразии по версии EBP (2022-2023), бывший чемпион Азии по версии WBA Asia (2021-2023) в тяжёлом весе, бывший объединённый чемпион мира по версиям WBA (2018) и IBF (2016-2018) в первом тяжёлом весе.

