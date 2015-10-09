Клуб КПЛ выступил с заявлением по своей легенде

Петропавловский "Кызылжар" заключил новый контракт с нападающим Тимуром Мульдиновым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение подписано по системе 1+1 — один год с возможностью продления ещё на сезон.

Мульдинов является воспитанником футбольной школы Петропавловска и второй по количеству официальных матчей в истории "Кызылжара".

Напомним, петропавловский клуб перешел под частное управление и ставит амбициозные цели на КПЛ-2026.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!