КПЛ
Сегодня 11:43
 

Клуб КПЛ выступил с заявлением по своей легенде

  Комментарии

Клуб КПЛ выступил с заявлением по своей легенде ©ФК "Кызылжар"

Петропавловский "Кызылжар" заключил новый контракт с нападающим Тимуром Мульдиновым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение подписано по системе 1+1 — один год с возможностью продления ещё на сезон.

Мульдинов является воспитанником футбольной школы Петропавловска и второй по количеству официальных матчей в истории "Кызылжара".

Напомним, петропавловский клуб перешел под частное управление и ставит амбициозные цели на КПЛ-2026.


