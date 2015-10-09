Обидчика казаха лишили золота ЧМ по боксу

Российский боксёр Эдмонд Худоян не смог выиграть золото чемпионата мира от IBA, проходящего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 48 килограммов он проиграл Субхану Мамедову из Азербайджана со счётом 3:4.

Напомним, что Худоян в полуфинале нынешнего турнира остановил казахстанца Темиртаса Жусупова.

Сегодня от Казахстана на ринг выйдут четыре боксёра: Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг) и Сабыржан Аккалыков (75 кг). С расписанием финальных боёв можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!