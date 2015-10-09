Легенду казахстанского бокса оставили без финала чемпионата мира

Боксёр сборной Казахстана Темиртас Жусупов не смог выйти в финал чемпионата мира от IBA, проходящего в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 48 килограммов он уступил россиянину Эдмонду Худояну со счётом 0:5.

37-летний Жусупов - легенда казахского любительского бокса. Он - чемпион мира (2021) и Азии (2013, 2019), а также чемпион серии WSB (2015), Всемирных военных игр (2019) и чемпионата мира среди военнослужащих (2021), неоднократный чемпион Казахстана.

Сегодня на ринг также поднимутся Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг). С расписанием поединков можно ознакомиться тут.

Напомним, чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

