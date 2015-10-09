Олимпийский чемпион из Узбекистана оформил разгром за финал ЧМ по боксу

Олимпийский чемпион из Узбекистана Абдумалик Халоков вышел в финал чемпионата мира-2025 по боксу от IBA, проходящего в Дубае, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов он победил Артура Базеяна из Армении - 5:0.

Халоков - двукратный чемпион мира (2023 и 2025 от World Boxing), а также победитель чемпионата Азии (2022), летних Азиатских игр (2022) и Олимпиады (2024).

Напомним, ранее разгром лишил Узбекистан финала ЧМ по боксу в весе казахстанца.

При этом чемпион мира из Узбекистана отказался от боя с казахом за финал ЧМ-2025, а Сакен Бибосынов принёс Казахстану вторую путёвку в финал турнира в Дубае. А вот легенду казахстанского бокса оставили без финала чемпионата мира, подробности - по ссылке.

Напомним, чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

