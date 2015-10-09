Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 18:45
 

Разгром лишил Узбекистан финала ЧМ по боксу в весе казахстанца

  Комментарии

Разгром лишил Узбекистан финала ЧМ по боксу в весе казахстанца ©t.me/boxinguzbekistan

Представитель Узбекистана Асилбек Жалилов не смог выйти в финал чемпионата мира-2025 по боксу от IBA, проходящего в эти дни в Дубае, передают Vesti.kz.

Представитель Узбекистана Асилбек Жалилов не смог выйти в финал чемпионата мира-2025 по боксу от IBA, проходящего в эти дни в Дубае, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 54 килограммов он уступил россиянину Вячеславу Рогозину со счётом 0:5 и стал бронзовым призёром.

В финале Рогозин встретится с казахстанцем Сакеном Бибосыновым, который в другом полуфинале остановил непальца Тапу Чандру Бахадура.

Напомним, ранее другой казахстанец Сабыржан Аккалыков (75 кг) без боя прошёл в финал ЧМ в Дубае после отказа Фазлиддина Эркинбоева из Узбекистана, подробности - по ссылке.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

