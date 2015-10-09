Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 22:49
 

Разгром вывел "кошмара узбекских боксёров" из Казахстана в финал ЧМ

  Комментарии

Разгром вывел "кошмара узбекских боксёров" из Казахстана в финал ЧМ Оразбек Асылкулов. Фото: КФБ©

Оразбек Асылкулов из Казахстана пробился в финал чемпионата мира-2025 по боксу от IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 57 килограммов он победил россиянина Андрея Пегливаняна - 5:0.

Отметим, что Асылкулов также удачно выступает в боях с представителями Узбекистана, за что получил прозвище "кошмар узбекских боксёров". В 2023 году он нанёс поражение олимпийскому чемпиону Абдумалику Халокову на Кубке Странджа.

Ранее Сабыржан Аккалыков (75 кг) без боя вышел в финал ЧМ в Дубае, тогда как легенду казахстанского бокса оставили без финала. Между тем Сакен Бибосынов принёс Казахстану вторую путёвку в финал текущего турнира.

Сегодня на ринг ещё поднимутся Ертуган Зейнуллинов (63,5) и Абылайхан Жусупов (71 кг).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Чемпионат мира IBA по боксу 2025   •   Объединённые Арабские Эмираты, Дубай   •   1/4 финала, мужчины
10 декабря 23:45   •   закончен
5:0
Живи спортом!