Любительский бокс
Сакен Бибосынов принёс Казахстану вторую путёвку в финал ЧМ по боксу

Сакен Бибосынов принёс Казахстану вторую путёвку в финал ЧМ по боксу Сакен Бибосынов. Фото: ©Турар Казангапов, НОК РК

Боксёр сборной Казахстана Сакен Бибосынов вышел в финал чемпионата мира-2025 от IBA, который проходит в Дубае, передают Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории до 54 килограммов Бибосынов победил непальца Тапу Чандру Бахадура.

Напомним, ранее другой казахстанец Сабыржан Аккалыков без боя прошёл в финал ЧМ в Дубае (75 кг) после отказа Фазлиддина Эркинбоева из Узбекистана, подробности - по ссылке.

При этом легенду казахстанского бокса оставили без финала текущего турнира.

Сегодня на ринг также поднимутся Оразбек Асылкулов (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг). С расписанием поединков можно ознакомиться тут.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

