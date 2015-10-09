Обидчик казаха из Узбекистана побывал в нокдауне и отменил сенсацию на ЧМ

Боксёр сборной Узбекистана Асадхужа Муйдинхужаев пробился в финал чемпионата мира-2025 от IBA, который проходит в Дубае, передают Vesti.kz.

Начало полуфинального боя в весовой категории до 67 килограммов против Александра Параскива из Молдовы оказалось обескураживающим для Муйдинхужаева: он побывал в нокдауне в стартовом раунде. Однако Асадхужа уверенно победил соперника со счётом 5:0 и не дал состояться громкой сенсации.

Асадхужа Муйдинхужаев - двукратный чемпион мира (2023, 2025 от World Boxing) и победитель Олимпиады (2024).

Напомним, что в 1/4 финала Муйдинхужаев оставил за бортом турнира казахстанца Санатали Тольтаева.

Напомним, чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!