Казахстан получил ещё одного финалиста чемпионата мира по боксу

Абылайхан Жусупов из Казахстана пробился в финал чемпионата мира-2025 по боксу от IBA, проходящего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 71 килограмма он выиграл у Ихтияра Нишонова из Кыргызстана со счётом 5:0.

Абылайхан Жусупов - трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2017, 2019, 2021), а также чемпион Азии (2024).

Ранее Сабыржан Аккалыков (75 кг) без боя вышел в финал ЧМ, а Сакен Бибосынов (54 кг) принёс Казахстану вторую путёвку в финал текущего турнир, куда также прошёл "кошмар узбекских боксёров" Оразбек Асылкулов (57 кг). При этом легенду казахстанского бокса Темиртаса Жусупова (48 кг) остановили в полуфинале, а Ертуган Зейнуллинов (63.5 кг) потерпел обидное поражение.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

