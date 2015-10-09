Казахстан упустил победу в полуфинале ЧМ по боксу

Боксёр из Казахстана Ертуган Зейнуллинов не смог добыть путевку в финал чемпионата мира от IBA, проходящего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 63,5 кг он проиграл Илье Попову из России со счётом 3:4. Несмотря на удачное начало и преимущество по очкам, Зейнуллинов позволил сопернику выровнять положение и вырвать победу. Таким образом, казахстанец вернётся домой с бронзовой медалью.

Ранее разгром вывел "кошмара узбекских боксёров" из Казахстана в финал ЧМ. Сабыржан Аккалыков (75 кг) без боя пробился в финал текущего турнира, тогда как легенду казахстанского бокса остановили в полуфинале. Сакен Бибосынов принёс Казахстану вторую путёвку в финал.

Сегодня на ринг ещё поднимется Абылайхан Жусупов (71 кг).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!