Со счётом 5:0 обернулся бой Хасанбоя Дусматова на ЧМ по боксу

Известный боксёр из Узбекистана Хасанбой Дусматов вышел в финал чемпионата мира от IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 51 килограмма он уверенно победил Рудольфа Гарбояна из Армении со счётом 5:0.

На данный момент Дусматов стал третьим финалистом от Узбекистана. Ранее туда отобрались Абдумалик Халоков (60 кг) и Асадхужа Муйдинхужаев (67 кг).

32-летний Дусматов - чемпион мира (2023), победитель чемпионатов Азии (2015, 2017, 2022), а также обладатель золота летних Азиатских игр (2022) и Олимпиады (2016, 2024).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

